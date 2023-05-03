Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона

В Херсоне снова возросло число погибших в результате атак российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка - знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и в Херсонской области", - сказал президент.

Он сообщил, что по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек и еще 48 ранены.

"Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновным. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. При обстреле они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Херсона погибли 19 человек, еще 47 - получили ранения.

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