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РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль

Новина українською →
Россия, Среда 03 мая 2023 14:48
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль Иллюстративное фото: РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В России нафантазировали, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Новости.

В пресс-службе диктатора Владимира Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль.

При этом сообщается, что пострадавших в результате "атаки" нет, Путин также не пострадал. Его график остается без изменений.

Отмечается, то Кремль расценил эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы, парада 9 мая".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.

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РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
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