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Ракеты Hydra 70 и боеприпасы. США объявили новый пакет помощи Украине

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Среда 03 мая 2023 21:07
Ракеты Hydra 70 и боеприпасы. США объявили новый пакет помощи Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина, Иван Носальский

США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 млн долларов. В него вошли:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию;
  • боеприпасы для расчистки препятствий;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - отмечают в Пентагоне.

Стоит заметить, что Украина впервые получит от США Hydra 70 - неуправляемые ракеты малой дальности, которые запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что Штаты передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет помощи.

Тем временем журналисты сообщали, что Украина впервые получит ракеты Hydra 70 от США.

Добавим, что в предыдущий пакет военной помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы и снаряды для HIMARS.

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