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В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтебазе

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Среда 03 мая 2023 06:18
В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтебазе Фото: в Краснодарском крае горит нефтебаза
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 3 мая, в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил он.

По словам Кондратьева, пожар не угрожает жителям поселка.

Напомним, ранее стало известно, что 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

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