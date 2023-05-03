В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтебазе

Ночью, 3 мая, в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.