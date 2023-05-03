Ночная атака дронами: Воздушные силы сбили 21 "шахед"
Фото: Воздушные силы сбили 21 вражеский "шахед" (GettyImages)
Во время ночной атаки российскими дронами Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Оккупанты запустили дроны по двум направлениям: из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря.
"Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг"", - говорится в сообщении.
Ночью 1 мая, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
При этом силы ПВО ВСУ ночью уничтожили все враждебные цели в воздушном пространстве Киева.
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