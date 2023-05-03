Ночная атака дронами: Воздушные силы сбили 21 "шахед"

Во время ночной атаки российскими дронами Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запустили дроны по двум направлениям: из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. "Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг"", - говорится в сообщении.