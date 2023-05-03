ВСУ уничтожили танк Т-72 и 36 оккупантов под Лиманом и Купянском, - Череватый

Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеский танк Т-72 под Лиманом (Донецкая область) и возле Купянска (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"За прошедшие сутки 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии нанес враг на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в сообщении.

Череватый отметил, что во время боестолкновения убиты 36 оккупантов, 108 - ранены.

"Уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП-1 и один минометный расчет", - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.