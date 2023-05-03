Россияне авиабомбами атаковали Кизомыс Херсонской области: есть разрушения

В среду, 3 мая, российские войска управляемыми авиабомбами атаковали село Кизомыс в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод, обошлось без пострадавших.

"Российская авиация атаковала Кизомыс Белозерской общины. Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомба", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня утром российская армия ударила по селу Токаревка Херсонской области. Один человек погиб, находясь на собственном подворье.

Позже россияне обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

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