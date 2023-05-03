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Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

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Финляндия, Среда 03 мая 2023 11:57
Зеленский прибыл с визитом в Финляндию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

В ходе визита состоятся официальные переговоры между Зеленским и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Они будут касаться борьбы Украины против России и поддержки нашего государства со стороны Финляндии, а также двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации. По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Тем временем Yle сообщает, что церемония приема Зеленського пройдет у Президентского дворца.

Во время своего визита Зеленский также примет участие во встрече премьер-министров Северных стран. Встреча состоится во второй половине дня в Президентском дворце и будет посвящена поддержке Украины и другим актуальным вопросам безопасности.

Зеленского также встретится со спикером финского парламента Петтери Орпо.

В последний раз президенты стран встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил Киев.

Напомним, недавно Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине.

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