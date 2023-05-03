Полтысячи оккупантов и 28 БПЛА. Генштаб обновил потери России в Украине за сутки

По данным на утро среды, 3 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 520 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 191 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 28 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинко, наши защитники держат оборону.

Напомним, во время ночной атаки российскими дронами в ночь на среду, 3 мая, Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов". В частности, Киев этой ночью, 3 мая, атаковали российские оккупанты дроны-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений в столице нет.

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