Челсі - Арсенал: анонс матчу

Фото: "Арсенал" - "Челсі" (uefa.com)

Готуємося до фінального двобою Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи зустрінуться лондонські "Челсі" і "Арсенал". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають підопічних Мауріціо Саррі фаворитом вирішальної гри. "Каноніри" вирішили не брати на поєдинок Мхітаряна з міркувань безпеки.

29 травня 22:00

Баку, Олімпійський стадіон

За долю трофею другого за престижністю європейського клубного турніру посперечаються англійські гранди, які в єврокубках зустрічалися між собою лише раз - у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів сезону 2003/04. Тоді "сині" пройшли далі за сумою двох матчів із загальним рахунком 3:2.

"Челсі" в 14 матчах цього розіграшу Ліги Європи здобув 11 перемог і тричі зіграв внічию. На шляху до фіналу "аристократи" легко вийшли з групи з БАТЕ, "Віді" і ПАОКом, в плей-офф впевнено розібравшись з "Мальме", київським "Динамо" і "Славією", а в півфіналі вибивши франкфуртський "Айнтрахт" лише у серії пенальті після двох нічиїх з рахунком 1:1.

"Арсенал" їде в Баку на тлі п'ятиматчевої переможної серії в турнірі. На груповому етапі з "Спортингом", полтавською "Ворсклою" і "Карабахом" "каноніри" втратили лише два очки і вийшли в плей-офф за два тури до фінішу. В 1/16 і 1/8 фіналу команда стартувала гостьовими поразками від БАТЕ і "Ренна" відповідно, але потім перемагала на своєму полі і проходила в наступний раунд. Проте у чвертьфіналі легко обіграли "Наполі", а в півфіналі пройшли "Валенсію".

"Челсі" завершив першість Англії у ранзі бронзового призера і забезпечив собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів-2019/20, а ось "Арсенал", який посів п'яту сходинку, зможе потрапити в головний єврокубок тільки в разі перемоги в Баку.

Серед цікавих фактів, це буде третій фінал Ліги Європи, в якому візьмуть участь представники однієї асоціації. У першому з них - португальському - "Порту" мінімально переміг "Брагу" в Дубліні у 2011 році. Через рік в Бухаресті "Атлетіко" виявився сильнішим за "Атлетика" в іспанському дербі - 3:0. Окрім того, вперше в фіналах єврокубків зіграють клуби з однієї країни.

Також це буде перший в історії матч Ліги Європи із застосуванням системи VAR. Команди отримають додаткову заміну, якщо справа дійде до додаткового часу.

Зустріч обслуговуватиме італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі.