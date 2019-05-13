УЄФА назвав арбітра фіналу Ліги Європи

Фото: Джанлука Роккі (uefa.com)

Суддівський комітет призначив італійців на вирішальний матч

Суддівський комітет УЄФА оголосив, що головним рефері фіналу Ліги Європи сезону 2018/19 за участю "Челсі" і "Арсеналу" буде італієць Джанлука Роккі. Про це повідомляється на сайті організації.

Міжнародну категорію Роккі отримав в 2008 році. У цьому сезоні він відпрацював на шести матчах Ліги чемпіонів УЄФА. У 2010 році італієць у ролі четвертого рефері обслуговував фінал Ліги Європи між "Атлетіко" і "Фулхемом", а у 2017 виконував ті ж функції в фіналі за участю "Аякса" і "Манчестер Юнайтед". За кілька місяців потому він був уже головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між "Манчестер Юнайтед" і "Реалом".

Помічниками в бригаді 45-річного Роккі будуть його співвітчизники Філіппо Мелі і Лоренцо Манганелла, а роль четвертого рефері довірили Даніеле Орсато. Команду відеопомощніков очолить Массіміліано Ірраті, якому допомагатимуть Марко Гуїдо, Шимон Марчіняк і Павло Сокольницького.

Вирішальний матч турніру пройде 29 травня в Баку і почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, футболіст "Арсеналу" Генріх Мхітарян може не поїхати на фінал Ліги Європи до столиці Азербайджану.