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Вперше в фіналах єврокубків зіграють клуби з однієї країни

Новини » Спорт    10.05.2019 - 10:18
Вперше в фіналах єврокубків зіграють клуби з однієї країни
Фото: футболісти "Ліверпуля", "Тоттенхема", " Челсі" і "Арсеналу" (uefa.com)

У вирішальних матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи зустрінуться тільки англійські команди

Вперше в історії в фінальних матчах Ліги Європи і Ліги чемпіонів в окремому сезоні зіграють чотири команди з однієї країни. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

У вирішальних поєдинках сезону 2018/19 зустрінуться лише англійські клуби. Так, у фіналі головного єврокубкового турніру зійдуться "Ліверпуль" і "Тоттенхем". Зустріч відбудеться 1 червня в Мадриді.

Переможець Ліги Європи визначиться в парі "Арсенал" - "Челсі". Гра пройде 29 травня в Баку.

Уточнюється, що якщо залишити за дужками Кубок кубків, то було шість випадків, коли в фіналах Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА/Ліги Європи грали по три представника одного чемпіонату. Востаннє таке трапилося у 2016 році.

У 1990 році чотири фіналісти були у Італії, але це разом з Кубком кубків, який проводився з 1960 по 1999 рік. Всі три трофеї завоювали клуби серії А.

Нагадаємо, у 2018 році в Києві на НСК "Олімпійський" мадридський "Реал" втретє поспіль став переможцем Ліги чемпіонів.

"Арсенал" обіграв "Валенсію" і став першим фіналістом Ліги Європи "Тоттенхем" став другим фіналістом Ліги чемпіонів
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