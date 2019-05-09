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"Арсенал" обіграв "Валенсію" і став першим фіналістом Ліги Європи

Новини » Спорт    09.05.2019 - 23:54
"Арсенал" обіграв "Валенсію" і став першим фіналістом Ліги Європи
Фото: "Валенсія" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Хет-трик Обамеянга забезпечив "канонірам" перемогу

"Арсенал" в гостях обіграв "Валенсію" у повторному півфінальному матчі Ліги Європи-2018/19. Гра на стадіоні "Месталья" завершилася з рахунком 3:2.

Вже на 11 хвилині господарям вдалося вийти вперед, гол на рахунку Кевіна Гамейро. Однак через 6 хвилин П'єр-Емерік Обамеянг відновив рівновагу. На 50 хвилині Олександр Ляказетт забив другий гол у ворота "Валенсії". Через 8 хвилин Гамейро, зробивши дубль, знову зробив рахунок рівним, але голи того ж Обамеянга на 69 і 88 хвилинах принесли підсумкову перемогу гостям.

Нагадаємо, "Арсенал" здобув перемогу з рахунком 3:1 в першому матчі між командами, який відбувся тиждень тому в Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Таким чином, "каноніри" і в другому поєдинку виявилися сильнішими за "Валенсії" і вийшли у фінал Ліги Європи.

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