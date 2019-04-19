ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Арсенал" двічі всуху обіграв "Наполі" у Лізі Європи

Новини » Спорт    19.04.2019 - 00:11
"Арсенал" двічі всуху обіграв "Наполі" у Лізі Європи

Лондонці - в півфіналі турніру

"Наполі" програв "Арсеналу" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Зустріч в Неаполі на стадіоні "Сан-Паоло" завершилася з рахунком 1: 0 на користь "канонірів".

Єдиний гол в грі був забив форвардом гостей Александр Ляказетт на 36 хвилині. Неаполітанці нічим не зуміли відповісти, так і не забивши у ворота команди Емері жодного разу за два чвертьфінальні матчі.

Перша гра між командами, яка відбулася тиждень тому в Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася перемогою господарів з рахунком 2: 0.

Таким чином, лондонці пройшли в наступну стадію турніру, де зустрінеться з "Валенсією". Півфінальні матчі будуть зіграні 2 і 9 травня. В іншій парі за право вийти у фінал посперечаються "Челсі" і "Айнтрахт".

"Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в 1/4 фіналу Ліги Європи Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України АрсеналЛіга ЄвропиНаполи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся