"Арсенал" вирішив не брати Мхітаряна на фінал Ліги Європи в Баку

Фото: Генріх Мхітарян (arsenal.com)

"Каноніри" виступили зі спеціальною заявою

Вірменський футболіст лондонського "Арсеналу" Генріх Мхітарян не зіграє в фіналі Ліги Європи з "Челсі" в Баку. Відповідна заява опублікована на сайті "канонірів".

"Ми ретельно вивчили всі варіанти участі Мікі в складі команди, але після спільного обговорення цього питання з самим гравцем і його сім'єю ми вирішили, що він не поїде на матч", - йдеться в заяві.

Зазначається, що клуб направив лист в УЄФА, висловивши глибоку стурбованість цією ситуацією.

"Мікі був ключовим гравцем команди на шляху до фіналу, це втрата для команди. Нам сумно, що за таких обставин гравець пропустить фінал великого європейського турніру, оскільки таке рідко трапляється у футбольній кар'єрі", - додається в повідомленні "Арсеналу".

Гравець продовжить тренуватися з командою, поки вона не відправиться в Баку.

Матч "Челсі" - "Арсенал" відбудеться 29 травня о 22:00 за київським часом.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Мхітарян може пропустити фінал Ліги Європи з міркувань безпеки через конфлікт між Вірменією і Азербайджаном щодо територіальної приналежності Нагірного Карабаху.