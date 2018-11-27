ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

УЄФА переніс матч "Ворскла" - "Арсенал" у Київ

Новини » Спорт    27.11.2018 - 23:43
УЄФА переніс матч "Ворскла" - "Арсенал" у Київ

Причиною стало через запровадження воєнного стану в Україні

Робоча група Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення перенести матч 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва. Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що пов'язано це з введення військового стану в деяких областях України. УЄФА продовжить відстежувати та аналізувати ситуацію в Україні в найближчі дні.

Таким чином, зустріч пройде на НСК "Олімпійський" у четвер, 29 листопада. Початок гри о 19:55.

Варто зазначити, що в Полтавській області військовий стан не буде введений, однак він торкнеться Харківа, куди повинен був прилетіти лондонський клуб.

Гоффенхайм - Шахтар: онлайн трансляція (рахунок 2:3) "Динамо" вирушило в Астану на матч Ліги Європи
Новини України АрсеналВорсклаЛіга Європивоенное положениеНСК Олимпийскийгрупповой раундФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся