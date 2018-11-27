УЄФА переніс матч "Ворскла" - "Арсенал" у Київ

Причиною стало через запровадження воєнного стану в Україні

Робоча група Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення перенести матч 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва. Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що пов'язано це з введення військового стану в деяких областях України. УЄФА продовжить відстежувати та аналізувати ситуацію в Україні в найближчі дні.

Таким чином, зустріч пройде на НСК "Олімпійський" у четвер, 29 листопада. Початок гри о 19:55.

Варто зазначити, що в Полтавській області військовий стан не буде введений, однак він торкнеться Харківа, куди повинен був прилетіти лондонський клуб.