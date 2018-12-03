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УЄФА оголосив про введення відеоповторів уже в цьому сезоні Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    03.12.2018 - 15:41
УЄФА оголосив про введення відеоповторів уже в цьому сезоні Ліги чемпіонів
Фото: відеоасистент рефері (football-technology.fifa.com)

Допомогою VAR клуби зможуть користуватися починаючи з 1/8 фіналу

Виконавчий комітет УЄФА схвалив використання системи Відеодопомога арбітрам (VAR) вже в цьому 2018/19 сезоні Ліги чемпіонів. Як повідомляється на сайті організації, система VAR буде введена починаючи з 1/8 фіналу.

Виконком також ухвалив використовувати VAR в бакинському фіналі Ліги Європи 2019 року, фінальної стадії Ліги націй 2019 року в Португалії і фінальної стадії молодіжного ЄВРО-2019 в Італії.

Раніше виконком УЄФА дозволив використання системи VAR в Лізі чемпіонів, починаючи з сезону 2019/20.

УЄФА планує потім використовувати VAR у фінальній стадії ЄВРО-2020 року, Лізі Європи УЄФА-2020/21 (починаючи з групового етапу) і фінальної стадії Ліги націй 2021 року.

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