УЄФА оголосив про введення відеоповторів уже в цьому сезоні Ліги чемпіонів

Фото: відеоасистент рефері (football-technology.fifa.com)

Допомогою VAR клуби зможуть користуватися починаючи з 1/8 фіналу

Виконавчий комітет УЄФА схвалив використання системи Відеодопомога арбітрам (VAR) вже в цьому 2018/19 сезоні Ліги чемпіонів. Як повідомляється на сайті організації, система VAR буде введена починаючи з 1/8 фіналу.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months #UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo — UEFA (@UEFA) December 3, 2018

Виконком також ухвалив використовувати VAR в бакинському фіналі Ліги Європи 2019 року, фінальної стадії Ліги націй 2019 року в Португалії і фінальної стадії молодіжного ЄВРО-2019 в Італії.

Раніше виконком УЄФА дозволив використання системи VAR в Лізі чемпіонів, починаючи з сезону 2019/20.

УЄФА планує потім використовувати VAR у фінальній стадії ЄВРО-2020 року, Лізі Європи УЄФА-2020/21 (починаючи з групового етапу) і фінальної стадії Ліги націй 2021 року.