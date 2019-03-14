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"Динамо" розгромно програло "Челсі" і вилетіло з Ліги Європи

Новини » Спорт    14.03.2019 - 22:03
"Динамо" розгромно програло "Челсі" і вилетіло з Ліги Європи

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"Челсі" здобув перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з київським «Динамо». Зустріч, що проходила в Києві на стадіоні «НСК Олімпійський», завершилася з рахунком 5:0.
 
Лондонці вийшли вперед на 5-й хвилині, коли відзначився Олів'є Жиру. На 33-й хвилині французький форвард оформив дубль, а в компенсований час першого тайму ще один м'яч забив Маркос Алонсо. Після перерви Жиру оформив хет-трик, розгром українського клубу на 78-й хвилині довершив Каллум Хадсон-Одоі.
 
Перша зустріч, що проходила в Лондоні, також завершилася великою перемогою лондонців. Тоді «Челсі» переміг з рахунком 4: 0.
 
Таким чином, «Челсі» вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цього раунду плей-офф відбудеться завтра, 15 березня.
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