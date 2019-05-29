Челси - Арсенал: анонс матча

Фото: "Арсенал" - "Челси" (uefa.com)

Готовимся к финальному поединку Лиги Европы

В финале Лиги Европы встретятся лондонские "Челси" и "Арсенал". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают подопечных Маурицио Сарри фаворитом решающей игры. "Канониры" решили не брать на поединок Мхитаряна из соображений безопасности.

29 мая 22:00

Баку, Олимпийский стадион

Судьбу трофея второго по престижности европейского клубного турнира оспорят английские гранды, которые в еврокубках встречались между собой лишь раз - в четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 2003/04. Тогда "синие" прошли дальше по сумме двух матчей с общим счетом 3:2.

"Челси" в 14 матчах этого розыгрыша Лиги Европы одержал 11 побед и трижды сыграл вничью. На пути к финалу "аристократы" легко вышли из группы с БАТЭ, "Види" и ПАОКом, в плей-офф уверенно разобравшись с "Мальме", киевским "Динамо" и "Славией", а в полуфинале выбив франкфуртский "Айнтрахт" лишь в серии пенальти после двух ничьих со счетом 1:1.

"Арсенал" едет в Баку на фоне пятиматчевой победной серии в турнире. На групповом этапе со "Спортингом", полтавской "Ворсклой" и "Карабахом" "канониры" потеряли всего два очка и вышли в плей-офф за два тура до финиша. В 1/16 и 1/8 финала команда стартовала гостевыми поражениями от БАТЭ и "Ренна" соответственно, но затем побеждала на своем поле и проходила в следующий раунд. Зато в четвертьфинале легко обыграли "Наполи", а в полуфинале прошли "Валенсию".

"Челси" завершил первенство Англии в ранге бронзового призера и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20, а вот "Арсенал", занявший пятую строчку, сможет попасть в главный еврокубок только в случае победы в Баку.

Среди интересных фактов, это будет третий финал Лиги Европы, в котором примут участие представители одной ассоциации. В первом из них - португальском - "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико" оказался сильнее "Атлетика" в испанском дерби - 3:0. Кроме того, впервые в финалах еврокубков сыграют клубы из одной страны.

Также это будет первый в истории матч Лиги Европы с применением системы VAR. Команды получат дополнительную замену, если дело дойдет до дополнительного времени.

Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.