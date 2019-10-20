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Київську ОДА замість Бно-Айріяна очолить харківський бізнесмен

Новини » Політика    20.10.2019 - 15:47
Київську ОДА замість Бно-Айріяна очолить харківський бізнесмен
Фото: Олексій Чернишов (ureclub.com)

Чернишов буде новим головою Київської облдержадміністрації

Кабінет міністрів України погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Повідомляється, що на засіданні 20 жовтня уряд погодив призначення Олексія Чернишова головою Київської ОДА. Про нього відомо, що він є харківським бізнесменом і партнером члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Фельдмана.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Нагадаємо, цього тижня Офіс президента подав до Кабміну на узгодження кандидатури на голів трьох обладміністрацій. Зокрема, ОП пропонує на посаду голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, Сумської ОДА - Сергія Леонова, Чернігівської ОДА - Андрія Прокопенка.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого главою Одеської обласної державної адміністрації.

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