Суд заарештував Гладковського

Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Гладковського заарештували із заставою у понад 10 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід Олегу Гладковському, колишньому заступнику секретаря РНБО. Відповідне рішення оголосив cлідчий суддя Тимур Хамзін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Гладковського заарештували на два місяці - до 15 грудня включно. Разом з тим він може вийти під заставу у розмірі понад 10 млн гривень.

"Відмовити захиснику у задоволенні скарги. Клопотання детективів НАБУ та представництва САП про обрання запобіжного заходу щодо тримання під вартою задовольнити частково. Обрати підозрюваному Олегу Гладковському запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб до 15 грудня включно. Визначити заставу у розмірі 5 530 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 10 млн 623 тисячі грн", - зазначив суддя.

Нагадаємо, Гладковського затримали 17 жовтня при спробі покинути Україну. Як повідомили в НАБУ, йому відмовили у вильоті з аеропорту "Бориспіль", після чого колишнього чиновника затримали в ресторані.

За даними слідства, на посаді в РНБО він використовував вплив, щоб забезпечити оборонний державне замовлення своїй компанії "Богдан Моторс". Крім того, НАБУ встановило, що він не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості, на суму понад 150 тис. доларів.

Відзначимо, в лютому 2019 з'явилося журналістське розслідування про розкрадання коштів в українському оборонпроме. За даними ЗМІ, Гладковський і вже колишній глава "Укроборонпрому" Павло Букін були організаторами схеми на міжнародному контракті для ремонту казахських літаків.