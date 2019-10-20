Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Спрощено процедуру призначення субсидій для військових, пенсіонерів та дитбудинків

Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня спростив призначення субсидій окремим категоріям. Про це йдеться в опублікованому на урядовому порталі релізі.

Повідомляється, що уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, а також українцям старше 60 років.

"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормовану площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада схвалила верифікацію пенсій і субсидій. Закон регулює основні питання збору, обробки та аналізу інформації, а також визначає основні етапи верифікації та перелік даних, які використовуються для верифікації та моніторингу виплат.

Пізніше Мінфін роз'яснив порядок їх верифікації. Зокрема, вона буде проводитися шляхом перевірки інформації про одержувача державної допомоги, яка впливає на визначення права на отримання і розмір виплат.