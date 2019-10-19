Гвоздик зазнав першої поразки і втратив чемпіонський пояс

Українець програв росіянину Бетербієву технічним нокаутом
Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик програв в об'єднавчому бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва. Поєдинок відбувся у Філадельфії (США) і завершився технічним нокаутом в 10 раунді.
Росіянину відразу почав працювати першим номером і пішов в атаку. Уже в кінці першого раунду український боксер впав, перечепившись через ногу суперника, і рефері зарахував нокдаун. Однак після перерви перед другим раундом рішення було скасовано.
Наступні відрізки протистояння пройшли в рівній боротьбі. Боксери обмінювалися ударами. Але вже в 10 раунді Гвоздик побував в трьох нокдауні, після чого рефері прийняв рішення достроково зупинити бій.
Український напівважковаговик лідирував на двох картках суддів після 9 раундів - 87:83, 86:85. Третій суддя віддавав перемогу Бетербієву - 87:83.
What. A. Fight!— Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
Scores at the time of the stoppage:
87-83 Gvozdyk
86-85 Gvozdyk
87-83 Beterbiev
Таким чином, Гвоздик втратив свій чемпіонський пояс у напівважкій вазі за версією WBC. Водночас, росіянин здобув 15 дострокову перемогу, об'єднавши чемпіонські пояси.
15-0.— Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
15KO.
2 Belts.
The Light Heavyweight King. #PhotoOfTheFight pic.twitter.com/mxDdx54ces
Для українця ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.
Нагадаємо, раніше український боксер Сергій Дерев'янченко програв казахстанців Геннадію Головкіну одноголосним рішенням суддів у бою за вакантні чемпіонські пояси IBF і IBO в середній вазі.