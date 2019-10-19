Грецька церква офіційно почала спілкування з ПЦУ

Фото: предстоятель Елладської церкви Ієронім (wikipedia.org)

На богослужінні вперше згадали предстоятеля ПЦУ Епіфанія

Сьогодні, 19 жовтня, Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України. Про це повідомляє грецький ресурс Оrthodoxia.info.

Повідомляється, що сьогодні відбулося спільне богослужіння предстоятеля Елладської церкви Ієроніма з вселенським патріархом Варфоломієм. Під час служби поряд з предстоятелями інших помісних церков згадали ім'я Епіфанія (Думенка).

Також повідомляється, що таке згадка є офіційним визнанням ПЦУ з боку Грецької церкви.

Η μνημονευση του Επιφανιου Ουκρανιας Опубліковано Orthodoxia.Info Субота, 19 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, минулого тижня Православна церква Греції визнала рішення вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії ПЦУ.

"Ієрархія в підсумку вирішила ратифікувати недавнє рішення постійного синоду і погодитися з тим, що Екуменічний патріархат має право надавати самостійність церкві", - заявив предстоятель Грецької церкви Ієронім.

Також до цього повідомлялося, що Православну церкву України де-факто визнала ще одна помісна церква.