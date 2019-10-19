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У Росії схвалили визнання українців носіями російської мови

Новини » Політика    19.10.2019 - 13:21
У Росії схвалили визнання українців носіями російської мови
Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)

У Росії продовжують спрощувати процедуру видачі громадянства українцям

Уряд Російської Федерації схвалив визнання громадян України носіями російської мови без іспитів і вніс відповідний законопроект до Держдуми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення російського уряду.

Повідомляється, що після затвердження відповідного закону українці зможуть отримати статус носіїв російської мови без здачі іспитів. Норми закону також будуть поширюватися на громадян Білорусі.

Зазначимо, статус носія російської мови дає право отримати посвідку на проживання в Росії, а також громадянство в спрощеному порядку. Мова йде про те, що власникам такого статусу не потрібно проживати в країні п'ять років, щоб отримати паспорт.

Нагадаємо, в серпні президент Росії Володимир Путін спростив порядок отримання виду на проживання для українців.

Крім того, до цього він підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

У відповідь на дії російської влади президент України Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам, які воюють на Донбасі у складі ЗСУ або піддаються політичним переслідуванням на батьківщині.

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