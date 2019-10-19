Число загиблих через прорив дамби в РФ знову зросло

Фото: наслідки прориву дамби в Росії (mchs.gov.ru)

У результаті інциденту загинули щонайменше 15 людей

Число загиблих у результаті прориву дамби в Росії знову зросло до 15 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Число зниклих безвісти не змінилося.

"15 загиблих, 13 зниклих безвісти", - поінформували в міністерстві.

Як писало РБК-Україна раніше, повідомлялося, що число загиблих у результаті прориву дамби в Росії досягло 13 осіб, ще 19 постраждали.

Так, прорив дамби в районі села Щетинкино (Красноярський край) на золотодобувній копальні стався близько 02:00 за київським часом. Через прорив вода затопила вагончики, в яких жили до 80 робочих.

Спочатку було відомо про 10 жертв прориву дамби.

Нагадаємо також, в січні 2019 року в результаті пошкодження сховища на залізорудному шахті стався прорив дамби в бразильському Брумадінью. Прорив стався опівдні, селева маса накрила адміністративну територію шахти, де обідали сотні робітників.

За офіційними даними, в результаті трагедії загинули 248 осіб, ще 22 досі вважаються зниклими безвісти.