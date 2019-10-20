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Глава Київської ОДА написав заяву про відставку

Новини » Політика    20.10.2019 - 12:19
Глава Київської ОДА написав заяву про відставку
Фото: Михайло Бно-Айріян (з відкритих джерел)

Бно-Айріян йде з Київської ОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, Бно-Айріян опублікував на своїй сторінці в Facebook заяву, в якій просить президента України Володимира Зеленського прийняти його відставку.

Глава Київської ОДА написав заяву про відставку

Фото: заява Бно-Айріяна (facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Відзначимо, останнім часом у нього були конфлікти з частиною нардепів від правлячої партії "Слуга народу". Зокрема, його звинувачували в корупції та зв'язках з одіозними чиновниками.

Нагадаємо, Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації в липні 2019 року.

До призначення в 2015-2016 роках очолював Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції в Міненерго, також займав пост директора з комунікацій та міжнародного співробітництва "Укренерго". Протягом 2010-2013 років був радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Також був радником прем'єр-міністра Миколи Азарова.

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