Гороскоп на серпень 2021 для Риб: в чому вам пощастить, а звідки прийдуть небезпеки

Акценти для Риб в серпні 2021 будуть розставлені на самопочутті, самоті, робочому персоналі, колективі, рутинній роботі і здоров'ї.

Бережіться зрад і обману

У стосунках начебто все добре, яскраво і з сюрпризами. Але на цей раз сюрпризи можуть бути не найприємніші. Можливі зради і обмани як любовного, так і фінансового характеру. Що може привести до розривів.

"Люди, з якими ви будете спілкуватися, можуть видавати багато дезінформації і видавати бажане за дійсне. Фальшива обгортка у всьому. Є ймовірність, що вас можуть використовувати у своїх меркантильних цілях, розчарування в партнерствах", - застерегла астролог.

З кар'єрою все буде відмінно

Відмінний період для реалізації професійних і кар'єрних амбіцій. Ви зумієте знайти спільну мову з підлеглими і колегами, вміло їх замотивувати, пробудити інтерес і націлити на результат. І з керівництвом відносини хороші, оскільки завдання ви схоплюєте швидко і зумієте знайти нетривіальне рішення.

Ймовірно підвищення на посаді, перспективна і відповідальна пропозиція. Можна знайти відмінну вакансію тим, хто поки безробітний.

Особисте життя буде насиченим

Серпень 2021 для знака зодіаку Риби може стати місяцем подорожей, далеких поїздок в дуже віддалені і цікаві місця, по нових материках і країнах.

Якщо ви рушите в подорож з партнером, то можуть бути багато емоцій і скандалів на рівному місці або ж перед самою подорожжю ваш партнер відмовиться від спільного проведення часу.

Нові знайомства, зустрічі, спілкування - все це буде сприяти зміцненню вашого соціального становища, реалізації намічених планів. Неймовірна легкість, з якою відносини будуть зав'язуватися в серпні, обумовлена вашою чарівністю і умінням знайти підхід до співрозмовника.

Бережіться травм і займіться здоров'ям

Місяць дуже травмонебезпечний, тому в поїздках, подорожах і за кермом дотримуйтеся правил безпеки. На відпочинку і вечірках не переборщуйте з алкоголем і їжею.

Це хороший місяць, щоб зайнятися своїм здоров'ям, записатися на курс масажів, купити абонемент в тренажерний зал і басейн, зайнятися духовними практиками і цигун-цигун. Особливо це допоможе подолати без втрат робочі кризові і напружені моменти в робочому процесі.