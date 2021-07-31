Гороскоп для Водолія на серпень 2021: що кардинально зміниться для вас

Гороскоп на серпень 2021 для Водолія розповість представникам знака Зодіаку, до чого важливого вам слід приготуватися в кінці літа. Які зміни вас чекають у фінансовій сфері, діловій, любовній? Що буде зі здоров'ям і стосунками з близькими?

Прогнозом на серпень для Водолія з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Водолій в серпні 2021 буде вирішувати питання партнерського характеру, як особистого, так і бізнесового. Якісь партнерства будуть розпадатися і зароджуватися нові колаборації і співпраця.

У цьому місяці дуже важлива буде тема особистого життя

Можуть бути конфлікти і розбіжність думок з вашим людьми, половинками або по шлюбу. Якщо ви самотні, то велика ймовірність несподіваних зустрічей і сюрпризів, також зустрічей і дзвінків з людьми з минулого. Можливо, ви захочете з кимось відновити зв'язок.

У сім'ї можуть бути скандали і сварки, несподівані обставини і події. Ваша винахідливість знайде своє гідне застосування в сфері міжособистісних відносин і ви зможете викрутитися з двоїстої ситуації.

Що чекає вас в бізнесі

По бізнесу будуть ключові рішення з партнерами, зародження нових колаборацій, стартапів і спільне планування довгострокових завдань і вигідного співробітництва. І все-таки, краще прислухатися до партнера в разі конфліктних ситуацій.

"Водоліям в серпні 2021 потрібно бути акуратними у фінансових операціях, не піддаватися на вмовляння вкласти гроші в сумнівний бізнес або взяти кредит під якісь привабливі проекти. Є ймовірність великих втрат, збитків", - вважає астролог.

Власникам бізнесу варто заздалегідь підготуватися, оптимізувати витрати і уважно стежити за тим, під якими документами ставите підпис. Багатьом підприємцям можна розраховувати на зростання клієнтів і хороші доходи. Вдасться порадувати себе дорогою покупкою, яка потішить ваше самолюбство і понти.

Можуть бути вимушені обставини в плані переїзду або зміни обстановки (міста, країни). Фінансовий прибуток від нерухомості, закордонних зв'язків, творчих проектів або допомогу батьків.

Але в серпні краще мати запасний план, оскільки всі підготовлені розрахунки можуть раптово порушитися з незалежних від вас причин.

"Дітям не дозволяйте екстремальних розваг, коли підвищена травмонебезпечність", - підсумувала експерт.