Гороскоп на август 2021 для Рыб: в чем вам повезет, а откуда придут опасности

Акценты для Рыб в августе 2021 будут расставлены на самочувствии, уединении, рабочем персонале, коллективе, рутиной работе и здоровье.

Берегитесь измен и обмана

В отношениях вроде бы все хорошо, ярко и с сюрпризами. Но на этот раз сюрпризы могут быть не самые приятные. Возможны измены и обманы как любовного, так и финансового характера. Что может привести к разрывам отношений.

"Люди, с которыми вы будете общаться, могут выдавать много дезинформации и выдавать желаемое за действительное. Фальшивая обертка во всем. Есть вероятность, что вас могут использовать в своих меркантильных целях, разочарование в партнерствах", - предостерегла астролог.

С карьерой все будет отлично

Отличный период для реализации профессиональных и карьерных амбиций. Вы сумеете найти общий язык с подчиненными и коллегами, умело их замотивировать, пробудить интерес и нацелить на результат. И с руководством отношения хорошие, поскольку задачу вы схватываете быстро и сумеете найти нетривиальное решение.

Вероятно повышение в должности, перспективное и ответственное предложение. Можно найти отличную вакансию тем, кто пока безработный.

Личная жизнь будет насыщенной

Август 2021 для знака зодиака Рыбы может стать месяцем путешествий, дальних поездок в очень отдаленные и интересные места, по новым материкам и странам.

Если Вы отправитесь в путешествие с партнером, то могут быть много эмоций и скандалов на ровном месте или же перед самым путешествием ваш партнер откажется от совместного времяпровождения.

Новые знакомства, встречи, общение - все это будет способствовать укреплению вашего социального положения, реализации намеченных планов. Невероятная легкость, с какой отношения будут завязываться в августе, обусловлена вашим обаянием и умением найти подход к собеседнику.

Берегитесь травм и займитесь здоровьем

Месяц очень травмоопасный - в поездках, путешествиях и за рулем придерживайтесь правил безопасности. На отдыхе и вечеринках не перебарщивайте с алкоголем и едой.

Это хороший месяц, чтобы заняться своим здоровьем, записаться на курс массажей, купить абонемент в тренажерный зал и бассейн, заняться духовными практиками и цыгун-цыгун. Особенно это поможет преодолеть без потерь рабочие кризисные и напряженные моменты в рабочем процессе.