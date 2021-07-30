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Гороскоп Козерогу на серпень 2021: вам усміхнеться фортуна, але загрожують грошові конфлікти

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П'ятниця 30 липня 2021 20:30
Гороскоп Козерогу на серпень 2021: вам усміхнеться фортуна, але загрожують грошові конфлікти Колаж РБК-Україна: Гороскоп Козерогу на серпень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 для Козерога підкаже, яких успіхів зможуть досягти представники знака Зодіаку, і яких небезпек слід остерігатися.

Прогнозом на серпень для Козерога з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

У серпні 2021 Козероги будуть вирішувати фінансові завдання, витрачати гроші на виробництво, суди, коханців, дітей і розваги, хобі, нові захоплення.

Що вас чекає у фінансовій, діловій сфері

На початку місяця може бути конфлікт між своїми і чужими грошима. Також цей місяць буде насичений різними фінансовими пропозиціями для інвестицій.

"Напружені відносини з дітьми і сварки можуть бути через навчання, зайві розтрати, розваги і фінансування в цілому. Якщо ви берете участь в судових процесах, є ймовірність програшу і вам все одно доведеться заплатити немаленьку суму", - говорить астролог.

У вирішенні всіх ділових питань вам сприятимуть ваша хитрість і винахідливість, а також вміння легко зав'язувати відносини, причому з перспективою тривалого партнерства і на стороні теж.

Які зміни серпень принесе Козерогам в коханні

Ви можете закохатися по вуха, незалежно вільні ви чи ні. Це може статися в поїздках, інтернеті, відрядженнях, подорожах і медичних центрах. Але потрібно бути гранично уважним: в інформації, що надходить можливі помилки і брехня.

"У другій половині місяця сприятливо відправитися у відпустку куди-небудь подалі від будинку, в далекі країни. У подорожі ви познайомитеся з дуже цікавими людьми, може зав'язатися пристрасний любовний роман з іноземцем або іноземкою", - радить Аріна Артуровна.

Хороші доходи можна отримати в серпні в багатьох сферах і професіях: в розважальній індустрії, виробництві, викладанні, фондових ринках, фінансових спекуляціях, валютних операціях, інфобізнесі та ручній праці. З прибутком будуть лікарі, податкові, підприємці.

Вдасться швидко розібратися з новим обладнанням, освоїти техніку і технології, організувати виробничі процеси.

У серпні 2021 Козерогам усміхнеться фортуна і є можливість виграшу в лотерею.

Раніше астролог також поділилася гороскопами для Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона і Стрільця.

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