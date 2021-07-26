ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гороскоп для Терезів на серпень 2021: місяць буде дуже складним і повним небезпек!

Новость на русском →
Понеділок 26 липня 2021 21:00
Гороскоп для Терезів на серпень 2021: місяць буде дуже складним і повним небезпек! Колаж РБК-Україна: Гороскоп для Терезів на серпень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп для Терезів на серпень 2021 обіцяє людям, народженим під цим знаком Зодіаку непростий час, наповнений випробуваннями і небезпечними ситуаціями. Як уникнути неприємностей і домогтися успіху - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на серпень для Терезів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

На думку експерта, в серпні 2021 Терези будуть приділяти час своїм друзям, громадським і політичним організаціям, клубам за інтересами, бізнес-спільнотам, будувати плани і цілі на майбутнє. Також ви будете ризикувати з думкою "прокотить чи ні", буде багато несподіваних ситуацій.

"Є ймовірність, що багато Терезів захочуть працювати віддалено і перейдуть на режим онлайн. У цьому місяці також можна просити підтримку у ваших опікунів, спонсорів і меценатів", - вважає експерт.

На її думку, у вас можуть бути конфліктні ситуації з дітьми або через дітей, також можливий від'їзд дітей в інше місто або країну по навчанню. Вам може знадобитися додаткове фінансування на дітей, хобі, політичну партію, організаційні заходи або бізнес. Є ризик невигідно вкласти кошти або взяти кредит під великий відсоток.

У чому Терезам потрібно бути обережніше

На думку астролога, інформація, що надходить в серпні, не буде відповідати дійсності, можливий обман, інтриги, наклеп або випадкові помилки, як в особистому, так і на роботі (в бізнесі).

"Бізнесменам потрібно бути особливо акуратними - ймовірні рейдерські захоплення, вимагання, недобросовісні дії ваших партнерів і колег. Щоб попередити можливі неприємності, будьте на чеку і перевіряйте ретельно документи, не вірте словам", - додала експерт.

Більше відпочивайте і оздоровлюйтеся

В останній літній місяць рекомендується проводити більше часу з вашими дітьми. Друзі, порадують своїми візитами, веселими вечірками. Ваш будинок буде відкритий для гостей. Завдяки друзям і зв'язкам, які ви заведете в цьому місяці, можна отримати цінну інформацію, вирішити ваше питання.

Далекі поїздки і подорожі урізноманітнюють ваше життя і дадуть нове натхнення для реалізації ваших подальших планів. На користь піде лікування в санаторіях і закордоні.

Здоров'я в серпні може поступово погіршуватися під впливом негативних факторів. Не варто нервувати через поточні події і приймати все близько до серця.

Раніше астролог також поділилася гороскопами для Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева і Діви.

Читайте LITE в Google News
гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну повертається спека до +33 градусів: де буде пекти
В Україну повертається спека до +33 градусів: де буде пекти