Гороскоп для Терезів на серпень 2021: місяць буде дуже складним і повним небезпек!

Гороскоп для Терезів на серпень 2021 обіцяє людям, народженим під цим знаком Зодіаку непростий час, наповнений випробуваннями і небезпечними ситуаціями. Як уникнути неприємностей і домогтися успіху - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на серпень для Терезів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

На думку експерта, в серпні 2021 Терези будуть приділяти час своїм друзям, громадським і політичним організаціям, клубам за інтересами, бізнес-спільнотам, будувати плани і цілі на майбутнє. Також ви будете ризикувати з думкою "прокотить чи ні", буде багато несподіваних ситуацій.

"Є ймовірність, що багато Терезів захочуть працювати віддалено і перейдуть на режим онлайн. У цьому місяці також можна просити підтримку у ваших опікунів, спонсорів і меценатів", - вважає експерт.

На її думку, у вас можуть бути конфліктні ситуації з дітьми або через дітей, також можливий від'їзд дітей в інше місто або країну по навчанню. Вам може знадобитися додаткове фінансування на дітей, хобі, політичну партію, організаційні заходи або бізнес. Є ризик невигідно вкласти кошти або взяти кредит під великий відсоток.

У чому Терезам потрібно бути обережніше

На думку астролога, інформація, що надходить в серпні, не буде відповідати дійсності, можливий обман, інтриги, наклеп або випадкові помилки, як в особистому, так і на роботі (в бізнесі).

"Бізнесменам потрібно бути особливо акуратними - ймовірні рейдерські захоплення, вимагання, недобросовісні дії ваших партнерів і колег. Щоб попередити можливі неприємності, будьте на чеку і перевіряйте ретельно документи, не вірте словам", - додала експерт.

Більше відпочивайте і оздоровлюйтеся

В останній літній місяць рекомендується проводити більше часу з вашими дітьми. Друзі, порадують своїми візитами, веселими вечірками. Ваш будинок буде відкритий для гостей. Завдяки друзям і зв'язкам, які ви заведете в цьому місяці, можна отримати цінну інформацію, вирішити ваше питання.

Далекі поїздки і подорожі урізноманітнюють ваше життя і дадуть нове натхнення для реалізації ваших подальших планів. На користь піде лікування в санаторіях і закордоні.

Здоров'я в серпні може поступово погіршуватися під впливом негативних факторів. Не варто нервувати через поточні події і приймати все близько до серця.