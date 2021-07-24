Гороскоп для Лева на серпень 2021: вирушайте в поїздку і бережіть фінанси

Гороскоп для Левів на серпень 2021 року розповість, які цікаві події та зміни відбудуться в житті цього знака Зодіаку в останній місяць літа. Що зміниться в роботі, фінансах і любові – читайте в нашому матеріалі нижче.

Прогнозом на серпень Для Левів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку)

У серпні 2021 знак зодіаку Лев і асцендентний Лев будуть проявляти на повну свій егоїзм, любов до себе і звернення на себе уваги "і цілого світу мало". Що не дуже сподобається Вашому партнеру по шлюбу або по бізнесу.

Це відмінний період, щоб" хайпанути", стати популярним у вашій сфері бізнесу і зайнятися рекламою і просуванням свого бренду/себе. Деякі Леви захочуть перетворитися, сходити в салон, до косметолога, змінити зачіску і накупити яскравих і дорогих брендових речей.

Успіх чекатиме тих Львів, хто зайнятий у сфері публічності, політики, мистецтва, спорту, кіно, реклами, блогерства, маркетингу та реклами. Добре будуть вирішуватися будь-які фінансові питання, будуть подарунки та нові пропозиції по роботі.

У відносинах буде не все так гладко. Краще не з'ясовувати в серпні 2021 відносини, а займатися роботою і рутиною. Можливі, нерозуміння, сварки та розбіжності зі своїм партнером по шлюбу або бізнесу.

Деякі асцендентні Леви приймуть рішення розлучитися зі своїм партнером або другом. Щоб уникнути конфліктів, нагадайте про ті правила про які ви домовлялися на березі або пропишіть їх і умови співпраці, якщо це стосується ділового партнерства.

Після 8 числа (молодика) вам доведеться взяти на себе відповідальність за розвиток вашого подальшого партнерства і постаратися всі свої проблеми вирішити власними силами. На це буде виділено багато енергії та можливостей.

У роботі та кар'єрі може бути різкі зміни й стрибок або різке підвищення, або звільнення, все залежить від попередніх ваших діянь і обставин. В першу половину місяця не вкладайтеся ні в які авантюрні або сумнівні схеми.

Можливо, вам захочеться витратити гроші вашого партнера або чоловіка. Так само своєю чергою ваш партнер по життю може зробити вам ділову пропозицію, наприклад, здійснити стартап, разом інвестувати або провернути якусь фінансову схему.

Відвідайте рідних, бабусь, дідусів, проявіть до них турботу та увагу, бо можуть бути несподівані обставини з ними.