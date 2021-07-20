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Гороскоп для Овна на серпень 2021: які важливі зміни готує вам життя

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Вівторок 20 липня 2021 20:00
Гороскоп для Овна на серпень 2021: які важливі зміни готує вам життя Колаж РБК-Україна: Гороскоп на серпень 2021 для Овна
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 для Овна розповість, що приготував місяць знаку Зодіаку в любові, кар'єрі, здоров'ї і фінансах.

Прогнозом на серпень 2021 з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

У серпні для Овнів будуть особливо важливі теми дітей, розваг, коханців, творчі та організаційні проекти, ігри в казино або на біржі, трейдерство.

"Протягом місяця вас будуть притягуватися яскраві вогняні партнери, харизматичні, які будуть пропонувати співпрацю і нові проекти. Але тут також можуть бути зайві витрати і втрати, особливо по темі дітей, відпочинку і невдалих заходів. Можливо, ви захочете подарувати своїм коханим подорожі або зробити якийсь подарунок, пов'язаний з навчанням", - розповідає астролог.

У серпні буде хороший, зосереджений настрій, співробітники і підлеглі будуть радувати своїми показниками, які вплинуть на приріст вашої компанії. Фрілансерам, блогерам або безробітним надійде пару істотних грошових пропозицій.

"Якщо ви ще не розіслали своє резюме, то зробіть це негайно, починаючи з 8 серпня. Такі сфери діяльності, як б'юті індустрія, косметологія, пластична хірургія, флористика, кулінарія, ювелірка, товари, зроблені своїми руками, отримають надприбуток або отримають новий креативний виток розвитку, що як внаслідок спричинить за собою і додатковий дохід", - впевнена експерт.

У цей період ділові партнери, клієнти або співробітники, натхненні вашим запальним виступом на публіці і участю в різних заходах можуть проявити інтерес особистого характеру до вас. Але роман в робочому середовищі може стати серйозною перешкодою для вашого розвитку і кар'єри в майбутньому, тому варто дотримуватися обережності і субординації.

"Здоров'я буде слабким місцем наприкінці літа. Зміцнюйте імунітет і більше відпочивайте в спокійній обстановці на природі. Ретельно готуйтеся до запланованих хірургічних втручань і пластичної хірургії", - додала Аріна Артуровна.

Раніше астролог розповіла також про подія липня, яка принесе нам особливі зміни

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