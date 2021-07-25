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Гороскоп для Діви на серпень 2021: які зміни вас чекають в кар'єрі, фінансах і коханні

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Неділя 25 липня 2021 21:30
Гороскоп для Діви на серпень 2021: які зміни вас чекають в кар'єрі, фінансах і коханні Колаж РБК-Україна: Гороскоп для Діви на серпень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп для Діви на серпень 2021 від відомого астролога розповість, до яких життєвих змін слід бути готовими представникам цього знака Зодіаку. Що станеться в кінці літа у вашому житті позитивного і не дуже - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на серпень для Діви з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

За словами астролога Дів у серпні 2021 чекають переїзди, подорожі, відпочинок в заміських комплексах, еміграція, далека подорож, або лікування в санаторіях, за кордоном.

"Це може бути пов'язано з роботою, довгостроковими проектами, здоров'ям. У будь-якому випадку, вам захочеться якийсь час повного усамітнення, уходу в себе, медитацій, релаксу і повної концентрації на своїх мріях, цілях і бажаннях. До речі, останнє може спрацювати, якщо ви будете спокійно і сконцентровано йти до ваших цілей, чітко візуалізувати і прописувати чого конкретно ви хочете від Всесвіту", - впевнена експерт.

Що Дів чекає в діловій сфері

У серпні 2021 сприятливо займатися свої особистим брендом, укладати рекламні контракти. Але не покладайтеся сильно на команду, бо вона може підвести вас в найнезручніший момент і вам доведеться все вирішувати самому.

"Тільки від вашої ініціативи, напору і впливу на оточення ви зможете домогтися результатів в будь-якій сфері вашої діяльності. Про вас будуть пліткувати і пускати плітки, заздрити вашим успіхам, але не засмучуйтеся, чорний піар - теж піар. Роботи буде багато, не хапайтеся на все відразу, інакше це може позначитися на вашому здоров'ї", - радить Аріна Артуровна.

Які зміни чекають вас в особистому житті

В особистих відносинах не варто шукати ідеал, якщо ви самотні, і не потрібно ідеалізувати вашого партнера, так як в другій половині місяця ви можете дуже розчаруватися.

"Краще займіться творчістю, танцями, музикою, мистецтвом і енергія піде в правильному руслі і на благо вашим відносинам. Не будуйте очікувань і вирішуйте проблеми в міру їх надходжень. Також можуть бути обмани, зради і помилки в особистому і бізнес-партнерстві", - додала астролог.

Протягом місяця потрібно стежити за здоров'ям, вчасно відпочивати, плавати, займатися медитаціями і спортом.

Раніше астролог також поділилася гороскопами для Овна, Тільця, Близнюків, Рака і Лева.

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