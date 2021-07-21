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Гороскоп для Тельця на серпень 2021: які зміни принесе вам кінець літа в грошах і любові

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Середа 21 липня 2021 20:00
Гороскоп для Тельця на серпень 2021: які зміни принесе вам кінець літа в грошах і любові Колаж РБК-Україна: Гороскоп на серпень 2021 для Тельця
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп для Тельця на серпень 2021 розповість, які сюрпризи і зміни кінець літа приготував для представників знака Зодіаку в любові, фінансах, кар'єрі. Що буде зі здоров'ям, стосунках з близькими, друзями - читайте в нашому матеріалі нижче.

Прогнозом на серпень 2021 з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

У серпні 2021 у вас з'явиться шанс підвищити свої доходи, професійно вирости завдяки діям в бізнесі або кар'єрному зростанню.

Не виключено отримання фінансової допомоги від родичів, вигоди з боку впливових людей, начальства.

"Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості", - говорить Аріна Артуровна.

Що стосується сфери любові, то романтичні захоплення можуть бути таємними. Ви можете опинитися залучені в любовний трикутник, придумане кохання, яке буде жити тільки у вашій голові.

"Вірогідні любовні взаємини з минулого, особливо ті, в яких постраждали ви. Непередбачені розв'язки любовних історій. Інформацію, яку ви отримаєте в цьому місяці, може містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише тільки вам", - додала астролог.

Також на перший план виступить ваша інтуїція, яка допоможе розібратися в складних ситуаціях.

У серпні можуть бути неприємності і негативні звістки, не виключені вимушені переїзди, судові розгляди, несвобода вибору.

"Можливо хтось спробує підпорядкувати собі вашу волю, поставити вас перед вибором, так само є вказівка на хворобу когось із родичів, залежність від інших людей і обмежені ініціативи", - попереджає експерт.

Раніше астролог також розповіла, що чекає в серпні 2021 представників знака Зодіаку Овен.

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