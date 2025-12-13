"Не дам себя оскорблять". Денисенко нарушила молчание после обвинений Мишиной
Наталка Денисенко ответила на обвинения, которые посыпались на нее после интервью Маши Ефросиньи. Актриса заявила, что не позволит себя оскорблять.
Что сказала Денисенко об обвинениях
Она отметила, что долгое время терпела различные упреки в свой адрес. Она поблагодарила тех, кто ее поддержал и подчеркнула, что никоим образом не стремилась оскорбить свое прошлое.
"Советую перед тем как писать комментарии посмотреть интервью. Оно полно уважения и любви к моему прошлому", - отметила актриса.
Тогда она впервые озвучила причины развода с актером и военным Андреем Фединчиком, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. Не сдержалась даже кума Ксения Мишина, которая обвинила актрису в неискренности, лжи, подлости и двуличии.
"Я обычный земной человек, со своим особым характером, энергией, судьбой, ошибками и испытаниями, который живет свою жизнь. Выдерживайте мою судьбу! Я ничего вам не должна. Мою жизнь я имею право проживать именно так, как считаю нужным. А у вас есть свои 24 часа в сутки, то проживайте их", - подчеркнула Наталья.
Денисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Она отметила, что предпочитает не реагировать на критику. Те, слова, которые пишут в ее адрес, считает личным отражением людей.
"Я выбираю не реагировать на это. Ситуация может искажаться, когда ты смотришь под разным углом. У меня есть своя правда, своя честность перед своей душой. Все в нашем мире - зеркало!" - подчеркнула она.
В то же время Наталья отметила, что не позволит себя больше обижать.
"Я больше никогда и никому не позволю себя оскорблять и обливать грязью - ни близким людям, ни посторонним. И хочу в этом стать примером для каждой женщины. Каждая из нас заслуживает своего счастья. Жизнь очень коротка, не тратьте ее на зло, ненависть или осуждение. Обращайтесь внутрь себя, ищите там свою любовь", - поделилась она.
Как Денисенко ответила на критику (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Как Наталка Денисенко вызвала резонанс новым интервью
Она призналась, что не чувствовала себя счастливой с Фединчиком. Он ее "обижал" и "стал жестче" на фоне войны. В то же время она отметила, что он прекрасный папа. На алименты подавать даже не думала.
В сети одни пользователи поняли позицию актрисы. Другие же обвинили в неискренности, в частности на фоне сплетен о ее отношениях с женатым манекенщиком Савранским.
Ксения Мишина призвала "не верить ни одному слову" Денисенко. Мол, она думает о просмотрах, рейтингах и деньгах. Она также намекнула на ложь в браке.
"Все все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот..." - отметила Мишина.
Кстати, кроме поклонников, в комментариях под новым постом поддержку выразил Савранский. Похоже, пара больше не скрывает свои чувства.
Савранский поддержал Денисенко (скриншот)
