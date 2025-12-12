ua en ru
Денисенко впервые о причинах развода и ссорах с Фединчиком: "Андрей меня обижал"

Пятница 12 декабря 2025 18:41
Денисенко впервые о причинах развода и ссорах с Фединчиком: "Андрей меня обижал" Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Наталка Денисенко, которая официально развелась с мужем-военным Андреем Фединчиком в начале этого года, впервые заговорила о причинах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Наталка рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Каким был брак Денисенко с Фединчиком после войны

По словам Наталки, она давно хотела публично поговорить о разводе. Но ее бывший актер был против и даже запрещал ей давать интервью. Впрочем, позже Денисенко заявила, что оставит это право за собой, а потому раскроет свою правду и прокомментирует эту тему впервые.

"Я боялась потерять мужа, боялась, что он погибнет на войне. Типа чувствовала", - сказала Наталка и заплакала.

За год до развода у Денисенко обнаружили кисту. Сейчас она здорова, но именно после того она сильно изменила свою жизнь, сместила фокус на творчество.

"Миллионы женщин меня поймут, у кого мужья были или есть военными, что такое жена военного. Это ты сама зарабатываешь деньги, покупаешь продукты, возишь ребенка, все бытовые проблемы - ты становишься мужиком, и для своего мужика", - сказала актриса.

"Когда мне Андрей говорил: "Наталка, нужна помощь", то я сразу включалась и в эти даже дела, благотворительные. Я не думала, чтобы сказать: "Андрей, мне нужны деньги". Когда он мне присылал деньги, я говорила: "Боже, спасибо". Потому что я понимала, что я вообще не могу ничего просить, я должна быть благодарна, что он где-то у меня есть живой, этот виртуальный, грубо говоря, муж", - добавила она.

Федінчик перервав мовчання після розлучення з Денисенко: "Найбільше випробування у житті"Денисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ей было трудно вести быт без мужа. И, отметила Наталка, она совершила большую ошибку.

"Я предавала себя. Я себя ставила куда-то задний план. Потому что муж-военный, вот, это наши герои и ты не имеешь права ничего сказать. То есть когда Андрей там, я говорила только о сложностях в воспитании... А чтобы свои штуки, я пыталась, но это выглядело как: "Я хочу, чтобы ты был возле меня", - вспомнила Денисенко.

"Я себе вбила в голову, что не имею права сказать о своих чувствах. Не имею права сказать, что мне что-то не добавляется", - добавила она.

Кроме этого, актриса рассказала, что у нее был "жесткий запрет" - она не должна была выходить в соцсети с жалобами на то, что скучает по мужу. По словам Наталки, ее бывший это объяснял тем, что не все военные могли видеться с любимыми так часто, как он.

"Андрей всегда говорил мне одну вещь, это мой хороший урок был. Когда мы ссорились, он говорил: "Все ссорятся, у всех проблемы, это просто ты живешь в другом мире розовых очков, все не так, как ты думаешь, потому что сложности это рост", - вспомнила она.

Денисенко впервые о причинах развода и ссорах с Фединчиком: &quot;Андрей меня обижал&quot;Денисенко раскрыла причины развода (скриншот)

"Андрей меня обижал"

Актриса призналась, что между ней и бывшим были ссоры.

"Андрей меня очень обижал, очень сильно обижал. Были моменты, когда он меня обижал, но это такие нюансы определенные и его характера, и я понимаю, почему он это делал, по его причинам. Потому что он далеко... И он просил прощения. Больше, конечно, он оскорблял меня после того, как подала на развод", - сказала Денисенко.

"Хочу подчеркнуть, что это в прошлом. Последние месяцы мы очень хорошо общаемся, очень спокойно", - добавила она.

По словам Наткли, Андрей обижал ее из-за ревности. Он читал комментарии в соцсетях, что у нее могут быть отношения с другими мужчинами. И он этому верил.

"Возможно, если Андрей пойдет на интервью, он сможет рассказать о своих чувствах. От всего сердца, я не обижаюсь на него. В определенной степени понимаю его чувства. Но со мной так нельзя", - подчеркнула звезда.

Чоловік-військовий Наталки Денисенко переніс складну операціюДенисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Сначала они проговаривали эти проблемы, пытались решить неурядицы. Но в тот момент, добавила актриса, она "забивала" на себя, хотя и очень хотела сохранить семью. Потом она уже не дала Фединчику шанс все изменить.

Решение о разводе она приняла после того, как Андрей перенес операцию и вернулся домой. На фронте обострилась старая травма актера, поэтому он нуждался в помощи врачей. Он стал плохо ходить, Наталка нашла врача, который ему помог. Во время реабилитации они не говорили об отношениях, но позже Фединчик начал чувствовать, что что-то не так.

"У нас не совпадали взгляды на жизнь, на воспитание, война очень меняет людей. Андрей стал более жестким. И мне было определенными моментами страшно. Больше агрессии все-таки. Можно понять, в каких условиях они работают", - пояснила Денисенко.

Актер, как отметила Наталка, не сразу мог "переключаться" на обычную жизнь после фронта. Ему было трудно, срабатывали триггеры. Он обращался к психологу, но не говорил о своих проблемах с Денисенко. При чем он "выводил" ее на разговор о разводе.

Когда же она решилась об этом сказать, то Андрей сразу начал спрашивать, есть ли у нее кто-то другой.

"Он постоянно говорил: "Нет, у тебя кто-то есть"... Но это его история, у меня есть своя правда... Я не изменяла, никогда. Андрей был для меня божеством", - подчеркнула актриса.

Вас может заинтересовать

Наталка Денисенко
