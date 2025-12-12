ua en ru
"Вам интересно, с кем я сплю?" Денисенко резко ответила на слухи о романе с Савранским

Пятница 12 декабря 2025 20:24
"Вам интересно, с кем я сплю?" Денисенко резко ответила на слухи о романе с Савранским Наталка Денисенко и Юрий Савранский (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Наталка Денисенко высказалась о Юрии Савранском, которого сейчас называют ее новым избранником. Недавно звезду застали в его объятиях.

Как сообщает РБК-Украина, в интервью Маше Ефросининой актриса отреагировала на слухи и не сдержала эмоций.

Что Денисенко сказала о Савранском

По словам актрисы, когда она только начинала думать о запуске своего ювелирного бренда, сразу поняла, что кто-то должен помочь ей вести бизнес. И тогда актер Тарас Цымбалюк посоветовал ей работать с Юрием Савранским.

Именно с ним Наталье приписывают роман. Но она отказалась это подтверждать.

"Я не буду рассказывать о романе. Знаешь, у меня роман и с Тарасом, и с Комаровским... Когда у меня будет кольцо, а может и не будет кольца, а я сама буду готова сказать, что да, вот мой новый муж, пожалуйста, тогда я скажу. А сейчас, ну что мне говорить?", - заявила Денисенко.

Денисенко відповіла на звинувачення у зраді та скандальні коментарі Федінчика (відео)Денисенко ответила на слухи о романе с Савранским (коллаж: РБК-Украина)

"Я понимаю, что какая-то одна часть меня такая: "Наташа, ты должна все объяснить, потому что ты публичная женщина, ты публичная личность, ты должна объяснить"... А другая часть говорит: "А какого простите, х*ра, я должна все объяснять? А может я хочу оставить хоть что-то себе?". Вам всем интересно, с кем я сплю? Может вам еще видео показать, как я это делаю?" - не сдержала эмоций актриса.

Поэтому, отметила Денисенко, она будет готова показать своего избранника позже. Возможно, когда забеременеет или выйдет замуж.

"Мне хочется делать то, что я хочу. Жизнь слишком коротка, чтобы думать о мнении окружающих. Это лишь мнение окружающих... Я создана не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания", - подчеркнула актриса.

