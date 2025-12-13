"Не дам себе ображати". Денисенко порушила мовчання після звинувачень Мішиної

Наталка Денисенко відповіла на звинувачення, які посипалися на неї після інтерв'ю Маші Єфросиній. Акторка заявила, що не дозволить себе ображати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Денисенко.

Що сказала Денисенко про звинувачення

Вона зазначила, що тривалий час терпіла різноманітні закиди на свою адресу. Вона подякувала тим, хто її підтримав і наголосила, що жодним чином не прагнула образити своє минуле.

"Раджу перед тим як писати коментарі подивитися інтервʼю. Воно сповнене поваги та любові до мого минулого", - зазначила акторка.

Тоді вона вперше озвучила причини розлучення з актором та військовим Андрієм Федінчиком, що викликало неоднозначну реакцію в мережі. Не стрималася навіть кума Ксенія Мішина, яка звинуватила акторку у нещирості, брехні, підлості та дволикості.

"Я звичайна земна людина, зі своїм особливим характером, енергією, долею, помилками та випробуваннями, яка живе своє життя. Витримуйте мою долю! Я нічого вам не винна. Моє життя я маю право проживати саме так, як вважаю за потрібне. А у вас є свої 24 години на добу, то проживайте їх", - наголосила Наталка.

Денисенко та Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Вона зазначила, що воліє не реагувати на критику. Ті, слова, які пишуть на її адресу, вважає особистим віддзеркаленням людей.

"Я обираю не реагувати на це. Ситуація може викривлятися, коли ти дивишся під різним кутом. У мене є своя правда, своя чесність перед своєю душею. Все в нашому світі - дзеркало!" - підкреслила вона.

Водночас Наталка зазначила, що не дозволить себе більше ображати.

"Я більше ніколи і нікому не дозволю себе ображати і обливати брудом - ні близьким людям, ні стороннім. І хочу в цьому стати прикладом для кожної жінки. Кожна з нас заслуговує на своє щастя. Життя дуже коротке, не марнуйте його на зло, ненависть чи осуд. Звертайтеся всередину себе, шукайте там свою любов", - поділилася вона.

Як Денисенко відповіла на критику (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як Наталка Денисенко викликала резонанс новим інтерв'ю

Вона зізналася, що не почувалася щасливою з Федінчиком. Він її "ображав" та "став жорсткішим" на тлі війни. Водночас вона зазначила, що він прекрасний тато. На аліменти подавати навіть не думала.

В мережі одні користувачі зрозуміли позицію акторки. Інші ж звинуватили в нещирості, зокрема на тлі пліток про її стосунки з одруженим манекенником Савранським.

Ксенія Мішина закликала "не вірити жодному слову" Денисенко. Мовляв, вона думає про перегляди, рейтинги та гроші. Вона також натякнула на брехню у шлюбі.

"Усі все знали вже давно. І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей..." - зазначила Мішина.

До речі, крім прихильників, в коментарях під новим дописом підтримку висловив Савранський. Вочевидь, пара більше не приховує свої почуття.

Савранський підтримав Денисенко (скриншот)