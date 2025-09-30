ua en ru
Денисенко застукали в объятиях с женатым мужчиной: что о нем известно

Вторник 30 сентября 2025 12:10
UA EN RU
Денисенко застукали в объятиях с женатым мужчиной: что о нем известно Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинскую актрису Наталку Денисенко, которая недавно развелась с Андреем Фединчиком, подловили в объятиях нового бойфренда.

Подробнее о том, кто он, узнайте в материале на РБК-Украина.

Звезду подловили в одном из столичных заведений в компании Юрия Савранского.

На снимках, которые обнародовал Telegram-канал "Злива", видно, что актриса не слишком старалась скрыть свои чувства: Денисенко сидела на коленях мужчины и крепко его обнимала.

Денисенко застали с новым возлюбленным (фото: t.me/zlyvaaaaa/2675)

Кто такой Юрий Савранский

Новым избранником 35-летней актрисы оказался модель и предприниматель Юрий Савранский.

Юрий Савранский (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Он воспитывает двоих детей - сына и дочь - и активно делится совместными фото с ними в своем Instagram.

Денисенко застукали в объятиях с женатым мужчиной: что о нем известноЮрий Савранский с детьми и женой (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Ситуацию делает еще более скандальной то, что Юрий официально состоит в браке.

В то же время, согласно данным судебного реестра, он уже начал процесс развода со своей женой Марленой.

Денисенко застукали в объятиях с женатым мужчиной: что о нем известноСавранский разводится с женой (скриншот)

К слову, Савранский также помогает Денисенко развивать ее новый бизнес - бренд ювелирных украшений.

В проморолике компании он появился вместе с актрисой.

Денисенко застукали в объятиях с женатым мужчиной: что о нем известноДенисенко с новым возлюбленным (скриншот)

Напомним, лишь недавно Наталка Денисенко развелась с Андреем Фединчиком.

Супруги были в браке восемь лет. В документах причинами разрыва отметили "разные взгляды на жизнь, потерю чувств и отсутствие взаимопонимания".

Однако, судя по публичным заявлениям актера, у этой истории может быть и другая сторона.

В сентябре он оставил под фотографией бывшей жены несколько гневных комментариев, которые впоследствии удалил, но они успели попасть в сеть.

"Юрка подарил, когда я был не рядом!", - написал Фединчик.

"Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залезал, когда я вынужденно был далеко", - добавил он.

Реакция Наталки Денисенко

Долгое время артистка никак не комментировала слова бывшего мужа. Но в конце концов в программе "Тур зірками" она все же нарушила молчание.

"Я знаю, что он смотрит каждое мое интервью и переживает, как я скажу и что я скажу о нем. Все, что я могу сказать, это безграничная благодарность за эти отношения. Каждый человек имеет право что-то писать, что-то говорить. Я думаю, что он бы лучше вам прокомментировал это. Я все же позиционирую так, что моя личная жизнь - это не сериал", - сказала она.

Тогда же знаменитость впервые упомянула Савранского в своем комментарии.

"Юрий - это модель в нашей компании, наш друг. Юра очень близкий мне человек, и он в рекламной кампании нашего бренда. Видео невероятно чувственные и красивые. Я думаю, что это просто бум будет в прессе, когда все увидят. Также он занимается технической частью. А о романтической части, то я считаю, что когда на руке будет бриллиант, вот тогда я могу рассказывать о своих отношениях", - объяснила Наташа.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Злива, портал судебных дел, Instagram Юрия Савранского, программа "ТУР зірками".

