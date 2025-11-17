ua en ru
Влюбился ли Цымбалюк на "Холостяке"? Его "бести" Денисенко сделала признание

Понедельник 17 ноября 2025 15:45
Влюбился ли Цымбалюк на "Холостяке"? Его "бести" Денисенко сделала признание Тарас Цымбалюк и Наталка Денисенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, что ее близкий друг и главный герой реалити "Холостяк-14" Тарас Цымбалюк по-настоящему влюбился во время съемок шоу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск проекта "ТУР Зірками" с Натальей Тур на Люкс ФМ.

"Тарас действительно влюбился. Это правда"

По словам Денисенко, она конечно знает, кого актер выбрал в финале.

"Тарас действительно проникся этим проектом и влюбился. Это правда. Я не могу рассказывать все эти штуки", - заявила знаменитость.

Влюбился ли Цымбалюк на &quot;Холостяке&quot;? Его &quot;бести&quot; Денисенко сделала признаниеНаталка Денисенко и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Она также призналась, что была поражена уровнем съемок и тем, насколько все происходит "по-настоящему".

Наталка говорит, даже сам Цымбалюк сначала не ожидал, что формат будет настолько эмоционально изнурительным.

"Он говорил, что в начале это напоминало игру. А потом, через несколько недель, перестал обращать внимание на камеры", - рассказала актриса о словах Цимбалюка.

"Это огромное психологическое давление"

Звезда отметила, что съемки шоу - это настоящее испытание для девушек, ведь они оказываются в полной изоляции: без телефонов, книг, музыки или общения с друзьями.

"Это огромное психологическое давление на девушек, потому что они попадают в дом без телефонов, без книг, без музыки. Им нельзя пользоваться ничем. Я представляю, что сама сижу в доме среди конкуренток без ничего, без поддержки. Могу позвонить родителям только раз в день", - пояснила артистка.

Она добавила, что, несмотря на стереотипы, большинство участниц пришли не за пиаром, а с искренними намерениями найти любовь.

"Говорят, что девушки пришли на "Холостяк" за пиаром - возможно, кто-то действительно ради этого. Но эти девушки - суперсильные духом женщины, которые выдержали очень сильное эмоциональное и психологическое давление. Быть в таких условиях и не влюбиться, например, в Тараса, - невозможно", - резюмировала Денисенко.

