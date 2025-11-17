Влюбился ли Цымбалюк на "Холостяке"? Его "бести" Денисенко сделала признание
Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, что ее близкий друг и главный герой реалити "Холостяк-14" Тарас Цымбалюк по-настоящему влюбился во время съемок шоу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск проекта "ТУР Зірками" с Натальей Тур на Люкс ФМ.
"Тарас действительно влюбился. Это правда"
По словам Денисенко, она конечно знает, кого актер выбрал в финале.
"Тарас действительно проникся этим проектом и влюбился. Это правда. Я не могу рассказывать все эти штуки", - заявила знаменитость.
Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Она также призналась, что была поражена уровнем съемок и тем, насколько все происходит "по-настоящему".
Наталка говорит, даже сам Цымбалюк сначала не ожидал, что формат будет настолько эмоционально изнурительным.
"Он говорил, что в начале это напоминало игру. А потом, через несколько недель, перестал обращать внимание на камеры", - рассказала актриса о словах Цимбалюка.
"Это огромное психологическое давление"
Звезда отметила, что съемки шоу - это настоящее испытание для девушек, ведь они оказываются в полной изоляции: без телефонов, книг, музыки или общения с друзьями.
"Это огромное психологическое давление на девушек, потому что они попадают в дом без телефонов, без книг, без музыки. Им нельзя пользоваться ничем. Я представляю, что сама сижу в доме среди конкуренток без ничего, без поддержки. Могу позвонить родителям только раз в день", - пояснила артистка.
Она добавила, что, несмотря на стереотипы, большинство участниц пришли не за пиаром, а с искренними намерениями найти любовь.
"Говорят, что девушки пришли на "Холостяк" за пиаром - возможно, кто-то действительно ради этого. Но эти девушки - суперсильные духом женщины, которые выдержали очень сильное эмоциональное и психологическое давление. Быть в таких условиях и не влюбиться, например, в Тараса, - невозможно", - резюмировала Денисенко.
Вас может заинтересовать:
- Пивоваров на крыше лимузина повторил мемную сцену из "Холостяка"
- Диана Зотова из "Холостяка" высказалась о вылете и "тайной свадьбе"
- Как Цымбалюк удивил решением на свидании с двумя участницами