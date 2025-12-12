ua en ru
"Стыдно за тебя, Денисенко!" Мишина публично разнесла свою куму и бывшую Фединчика

Пятница 12 декабря 2025 23:00
"Стыдно за тебя, Денисенко!" Мишина публично разнесла свою куму и бывшую Фединчика
Автор: Полина Иваненко

Актриса Ксения Мишина неожиданно высказалась о своей куме Наталке Денисенко, которая раскрыла причины развода с Андреем Фединчиком. Новое интервью артистки получило новые и скандальные подробности.

Как сообщает РБК-Украина, Мишина разнесла Денисенко в Stories на своей странице в Instagram.

Что написала актриса

"Какая же подлость, ложь и двуличность! Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко! И бесконечно жаль, что ты все-таки продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности", - говорится в Stories Мишиной.

"Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно надеваешь в надежде на красивое будущее", - добавила она.

Актриса отметила, что Денисенко не была искренней. Также она обратилась к Фединчику.

"Не верьте ни одному слову. Все ради ничтожных просмотров ... Все все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот..." - отметила Ксения.

&quot;Стыдно за тебя, Денисенко!&quot; Мишина публично разнесла свою куму и бывшую ФединчикаМишина жестко разнесла Денисенко (скриншот)

Сама Наталка пока никак не реагировала на слова коллеги. Ее бывший муж об интервью и ее заявлениях также ничего не говорит.

Напомним, в разговоре с Машей Ефросининой Денисенко заявила, что подала на развод с актером-военным, потому что не чувствовала себя счастливой, а Андрей ее "оскорблял". Кроме этого, Наталка заявила, что боялась своего избранника.

"У нас не совпадали взгляды на жизнь, на воспитание, война очень меняет людей. Андрей стал жестче. И мне было определенными моментами страшно", - сказала она.

