"Об алиментах речи нет". Денисенко раскрыла, как поделила имущество и деньги с бывшим

Актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о финансовых деталях своего развода с бывшим мужем, военным и актером Андреем Фединчиком. Она объяснила, как они распределили имущество и организовали поддержку для общего сына.

Что сказала Денисенко об имущественных вопросах после развода

Экс-паре удалось экологично решить вопрос по поводу совместного имущества и заботе о сыне после разрыва.

"Когда я уже подала на развод, Андрей сказал: "Ну, Наталка, ты понимаешь, что мне нужно, чтобы у меня была какая-то квартира, я же не пойду на улицу". И я говорю: "Да конечно, давай будем искать", - рассказала актриса.

Они с мальчиком остались жить в приобретенной на общие деньги квартире, а Андрею приобрели отдельное жилье неподалеку.

"Эта квартира, которую мы купили вместе, в которой я сейчас с Андрюшей живу, - мы вместе насобирали деньги и делали ремонт. Но он сказал: "Ну, типа, Андрюше же надо, чтобы он рос в привычной обстановке", - сказала Денисенко.

"Мы остались там, а ему купили квартиру в соседнем доме на те деньги, которые собирали. Я даже добавила немножко своих накоплений, но Андрей мне потом их вернул, сказал: "Вот, это твои деньги, я не хочу быть тебе должен", - добавила она.

Денисенко о разделе имущества после развода (скриншот)

Что касается алиментов, то здесь Денисенко приняла решение не прибегать к таким нюансам. Она принимает поддержку бывшего, которую тот может предоставить.

"Вообще об этом речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: "Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?" Он такой говорит: "Нет, извини, я не могу, но я могу вот дать столько денег". Я такая: "Боже, спасибо большое тебе", - отметила актриса.

Она уверена, что отец никогда не будет жалеть денег для сына. Кроме того, он пережил ранение во время службы в армии.

"Он делает максимально из того, что он может, потому что он уже демобилизован из-за этой операции. У него там шесть этих винтов", - поделилась актриса.

Именно после операции она сообщила о решении развестись.

"Ему в реабилитации было очень трудно, потому что когда она началась и я поняла, что операция сделана, с ним все хорошо, то сказала о разводе. Это для него был удар. Этот мы жили вместе в нашей квартире. Я пыталась как-то поддержать", - призналась она.

В то же время актриса поделилась, что имела тогда и свои обиды на мужа.

"У меня были свои обиды из-за его поведения. У него были обиды на меня, что я типа оставила его, а надо было с чем-то мириться. Но я уже не могла мириться. Я очень изменилась и понимала, что не могу позволить себе терпеть то, что терпеть раньше. Это мой выбор", - рассказала она.