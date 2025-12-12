ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Об алиментах речи нет". Денисенко раскрыла, как поделила имущество и деньги с бывшим

Пятница 12 декабря 2025 20:52
UA EN RU
"Об алиментах речи нет". Денисенко раскрыла, как поделила имущество и деньги с бывшим Денисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о финансовых деталях своего развода с бывшим мужем, военным и актером Андреем Фединчиком. Она объяснила, как они распределили имущество и организовали поддержку для общего сына.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Денисенко Маше Ефросининой.

Что сказала Денисенко об имущественных вопросах после развода

Экс-паре удалось экологично решить вопрос по поводу совместного имущества и заботе о сыне после разрыва.

"Когда я уже подала на развод, Андрей сказал: "Ну, Наталка, ты понимаешь, что мне нужно, чтобы у меня была какая-то квартира, я же не пойду на улицу". И я говорю: "Да конечно, давай будем искать", - рассказала актриса.

Они с мальчиком остались жить в приобретенной на общие деньги квартире, а Андрею приобрели отдельное жилье неподалеку.

"Эта квартира, которую мы купили вместе, в которой я сейчас с Андрюшей живу, - мы вместе насобирали деньги и делали ремонт. Но он сказал: "Ну, типа, Андрюше же надо, чтобы он рос в привычной обстановке", - сказала Денисенко.

"Мы остались там, а ему купили квартиру в соседнем доме на те деньги, которые собирали. Я даже добавила немножко своих накоплений, но Андрей мне потом их вернул, сказал: "Вот, это твои деньги, я не хочу быть тебе должен", - добавила она.

&quot;Об алиментах речи нет&quot;. Денисенко раскрыла, как поделила имущество и деньги с бывшимДенисенко о разделе имущества после развода (скриншот)

Что касается алиментов, то здесь Денисенко приняла решение не прибегать к таким нюансам. Она принимает поддержку бывшего, которую тот может предоставить.

"Вообще об этом речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: "Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?" Он такой говорит: "Нет, извини, я не могу, но я могу вот дать столько денег". Я такая: "Боже, спасибо большое тебе", - отметила актриса.

Она уверена, что отец никогда не будет жалеть денег для сына. Кроме того, он пережил ранение во время службы в армии.

"Он делает максимально из того, что он может, потому что он уже демобилизован из-за этой операции. У него там шесть этих винтов", - поделилась актриса.

Именно после операции она сообщила о решении развестись.

"Ему в реабилитации было очень трудно, потому что когда она началась и я поняла, что операция сделана, с ним все хорошо, то сказала о разводе. Это для него был удар. Этот мы жили вместе в нашей квартире. Я пыталась как-то поддержать", - призналась она.

В то же время актриса поделилась, что имела тогда и свои обиды на мужа.

"У меня были свои обиды из-за его поведения. У него были обиды на меня, что я типа оставила его, а надо было с чем-то мириться. Но я уже не могла мириться. Я очень изменилась и понимала, что не могу позволить себе терпеть то, что терпеть раньше. Это мой выбор", - рассказала она.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе