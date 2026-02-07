Кто едет на "Евровидение-2026" от Украины: результаты финала Нацотбора

Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2026"! Финальный аккорд Нацотбора прозвучал, и мы имеем имя победителя. Уже в мае LELÉKA выйдет на сцену в Вене, чтобы в очередной раз напомнить миру об украинской музыке.
LELÉKA растрогала зрителей чувственным и глубоко эмоциональным выступлением на финале конкурса. Коллектив представил композицию "Ridnym", которая стала одной из самых проникновенных в конкурсной программе.
Песня "Ridnym" - это история внутреннего пути, начинающегося с принятия изменений и смелого взгляда в лицо собственным страхам. Именно эта идея легла в основу сценического номера группы.
Выступление было построено в сдержанной, почти медитативной стилистике - без чрезмерных спецэффектов, но с сильным эмоциональным наполнением.
Атмосфера номера постепенно нарастала, позволяя зрителям прожить каждую строчку песни вместе с исполнителями.
Чувственная подача, живая эмоция и глубокий смысл композиции не оставили зал равнодушным.
Выступление LELÉKA вызвало заметный отклик среди публики и стало одним из самых обсуждаемых моментов финала Нацотбора.
В этом году оценивали выступления финалистов певица, сонграйтерка и участница "Евровидения 2013" Злата Огневич, композитор и певец Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга Тавр Медиа Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Они распределили свои баллы так:
Отдельно состоялось онлайн-голосование в приложении "Дія", по итогам которого зрители распределили баллы так:
Поэтому по общему результату победу одержала LELÉKA.
Отметим, что перед Нацотбором букмекеры главной претенденткой на победу в шоу называли Jerry Heil. Второе место прогнозисты отдавали LELÉKA, а топ-3 замыкала Monokate.
На Нацотбор на "Евровидение-2026" подали 451 заявку от 392 артистов, среди которых есть как сольные исполнители, так и группы.
По итогам отбора был определен перечень финалистов, которые боролись за право представлять Украину на конкурсе:
Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
KHAYAT - "Герци"
LAUD - "Lightkeeper"
LELÉKA - "Ridnym"
Molodi - "Legends"
Monokate - "ТYТ"
Mr. Vel - "Do Or Done"
The Elliens - "Crawling Whispers"
Valeriya Force - "Open Our Hearts"
ЩукаРиба - "Моя земля"
Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение в 2026 году будет принимать столица Австрии - Вена. Это право страна получила благодаря триумфу исполнителя JJ (Йоханнеса Пича) с композицией "Wasted Love" на предыдущем конкурсе в Базеле.
Австрия уже в третий раз становится хозяйкой шоу, а главной ареной снова выбрали Wiener Stadthalle - самую большую крытую площадку страны, которая уже принимала конкурс в 2015 году.
Музыкальное событие состоится в мае: первый полуфинал запланирован на 12 число, второй - на 14 мая, а большой гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая.
Ожидается, что участие в конкурсе примут представители около 35 государств, а ведущими шоу станут известная модель Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.
В финал по традиции автоматически попадают Австрия как страна-победительница и представители "Большой пятерки", в которую входят Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания.
Кульминацией станет гранд-финал 16 мая. К финалистам полуфиналов автоматически присоединятся страны-хозяева и представители "большой пятерки": Австрия, Великобритания, Франция, Италия и Германия.
