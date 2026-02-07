Кто едет на "Евровидение-2026" от Украины: результаты финала Нацотбора

Как выступила победительница Нацотбора на "Евровидение-2026"

LELÉKA растрогала зрителей чувственным и глубоко эмоциональным выступлением на финале конкурса. Коллектив представил композицию "Ridnym", которая стала одной из самых проникновенных в конкурсной программе.

Песня "Ridnym" - это история внутреннего пути, начинающегося с принятия изменений и смелого взгляда в лицо собственным страхам. Именно эта идея легла в основу сценического номера группы.

Выступление было построено в сдержанной, почти медитативной стилистике - без чрезмерных спецэффектов, но с сильным эмоциональным наполнением.

Атмосфера номера постепенно нарастала, позволяя зрителям прожить каждую строчку песни вместе с исполнителями.

Чувственная подача, живая эмоция и глубокий смысл композиции не оставили зал равнодушным.

Выступление LELÉKA вызвало заметный отклик среди публики и стало одним из самых обсуждаемых моментов финала Нацотбора.

Итоги голосования: оценки судей и телезрителей

В этом году оценивали выступления финалистов певица, сонграйтерка и участница "Евровидения 2013" Злата Огневич, композитор и певец Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга Тавр Медиа Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Они распределили свои баллы так:

1 - THE ELLIENS

2 - MOLODI

3 - ЩукаРыба

4 - VALERIYA FORCE

5 - KHAYAT

6 - МОНОКАТ

7 - MR. VEL

8 - JERRY HEIL

9 - LAUD

10 - LELÉKA

Отдельно состоялось онлайн-голосование в приложении "Дія", по итогам которого зрители распределили баллы так:

1 - ЩукаРыба

2 - VALERIYA FORCE

3 - MONOKATE

4 - MOLODI

5 - THE ELLIENS

6 - MR. VEL

7 - KHAYAT

8 - JERRY HEIL

9 - LAUD

10 - LELÉKA

Поэтому по общему результату победу одержала LELÉKA.

Отметим, что перед Нацотбором букмекеры главной претенденткой на победу в шоу называли Jerry Heil. Второе место прогнозисты отдавали LELÉKA, а топ-3 замыкала Monokate.

Каким был Нацотбор на "Евровидение-2026"

На Нацотбор на "Евровидение-2026" подали 451 заявку от 392 артистов, среди которых есть как сольные исполнители, так и группы.

По итогам отбора был определен перечень финалистов, которые боролись за право представлять Украину на конкурсе:

Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"

KHAYAT - "Герци"

LAUD - "Lightkeeper"

LELÉKA - "Ridnym"

Molodi - "Legends"

Monokate - "ТYТ"

Mr. Vel - "Do Or Done"

The Elliens - "Crawling Whispers"

Valeriya Force - "Open Our Hearts"

ЩукаРиба - "Моя земля"

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение в 2026 году будет принимать столица Австрии - Вена. Это право страна получила благодаря триумфу исполнителя JJ (Йоханнеса Пича) с композицией "Wasted Love" на предыдущем конкурсе в Базеле.

Австрия уже в третий раз становится хозяйкой шоу, а главной ареной снова выбрали Wiener Stadthalle - самую большую крытую площадку страны, которая уже принимала конкурс в 2015 году.

Музыкальное событие состоится в мае: первый полуфинал запланирован на 12 число, второй - на 14 мая, а большой гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая.

Ожидается, что участие в конкурсе примут представители около 35 государств, а ведущими шоу станут известная модель Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

В финал по традиции автоматически попадают Австрия как страна-победительница и представители "Большой пятерки", в которую входят Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания.

Кульминацией станет гранд-финал 16 мая. К финалистам полуфиналов автоматически присоединятся страны-хозяева и представители "большой пятерки": Австрия, Великобритания, Франция, Италия и Германия.