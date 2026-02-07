LELÉKA довела до мурашек чувственным выступлением на Нацотборе (видео)
LELÉKA на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 поразила трогательным и чувственным номером. Она представила одну из самых глубоких композиций - Ridnym.
Каким было выступление LELÉKA
На сцене артистка предстала в белоснежном платье в украинском стиле и с черным ожерельем, а светомузыка добавила номеру драматичности и эпичности.
Песня Ridnym - это история о пути, который начинается с принятия изменений и встречи со своими страхами.
Посреди мира, который увядает и превращается в прах, артистка показывает, что внутри сохраняется сила, которая ведет к новой жизни.
"Когда человек решается начать с чистого листа, сеять новые зерна и держаться веры, старое сгорает, а новое прорастает. И тогда деревья вырастают выше, а путь возвращает домой, к тем, ради кого он творит свою новую судьбу", - говорилось в описании композиции ранее.
Именно в такой стилистике был выполнен номер, который растрогал зрителей.
Что известно о LELÉKA
Это украинская этно-джазовая группа, которая сейчас базируется в Берлине. Коллектив уже почти десятилетие очаровывает публику своим самобытным стилем, где украинский фольклор органично переплетается с современной импровизацией.
Напомним, среди 10 финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026" в Вену поедет только один. За победу также соревнуются:
- Valeriya Force - "Open Our Hearts"
- Molodi - "Legends"
- Monokate - "Тyt"
- The Elliens - "Crawling Whispers"
- LAUD - "Lightkeeper"
- Mr. Vel - "Do or Done"
- KHAYAT - "Герци"
- Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
- "ЩукаРиба" - "Моя земля".
