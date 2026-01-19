ua en ru
Букмекеры изменили ставки на "Евровидение-2026": Украина уже не в топ-3

Понедельник 19 января 2026 18:39
UA EN RU
Букмекеры изменили ставки на "Евровидение-2026": Украина уже не в топ-3 Свежий прогноз букмекеров на "Евровидение-2026" (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

До Нацотбора на "Евровидение-2026" осталось совсем немного времени, и уже скоро станет известно, кто представит Украину на главном музыкальном конкурсе Европы. В то же время интерес к событию подогревают первые букмекерские оценки, которые традиционно появляются задолго до финала шоу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Eurovisionworld.

На старте прогнозов Украина уверенно держалась в тройке потенциальных лидеров вместе с Израилем и Швецией.

Однако новое обновление коэффициентов внесло коррективы: Финляндия вырвалась вперед, вытеснив Украину и Швецию из топ-3.

Сейчас наша страна оказалась вне тройки главных претендентов.

Букмекеры изменили ставки на &quot;Евровидение-2026&quot;: Украина уже не в топ-3Букмекеры обновили прогнозы на "Евровидение-2026" ( скриншот)

Впрочем, эксперты отмечают: эти расклады - лишь предварительная аналитика, которая еще десятки раз будет меняться.

По состоянию на сейчас лишь несколько государств официально объявили своих конкурсантов, поэтому делать окончательные выводы рано.

В этом году Евровидение будет особенным - 70-й, юбилейный конкурс будет принимать Вена.

Австрия получила право провести шоу после победы исполнителя JJ с композицией "Wasted Love". Основной сценой станет легендарная Wiener Stadthalle.

Музыкальное противостояние начнется 12 мая с первого полуфинала, где выступят 15 стран.

14 мая состоится второй полуфинал с таким же количеством участников. А 16 мая в финале к ним присоединятся страны, которые проходят автоматически: Австрия, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

