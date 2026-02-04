Певец из Украины может пойти на "Евровидение-2026" от другой страны: что о нем известно

Украинский артист может появиться на сцене "Евровидения-2026", но под флагом другого государства. Музыкант из Киева Кирилл Роговец-Закон, известный под сценическим именем ORPHY, подался на Нацотбор Сан-Марино, который традиционно открыт для исполнителей из разных стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на специализированный ресурс Eurovoix .

Как стало известно, ORPHY вошел в расширенный список участников отбора. Его имя фигурирует среди 240 артистов, допущенных к этапу дополнительных прослушиваний Stage & Live Academy.

Именно из этого перечня организаторы впоследствии сформируют пул из 40 полуфиналистов.

Кирилл Роговец-Закон принял участие в Нацотборе на "Евровидение" от Сан-Марино (скриншот)

Что известно об ORPHY

Кирилл Роговец-Закон родился 25 июня 2004 года в Киеве. С музыкой он связан с раннего детства - первые шаги в этой сфере сделал еще в три года.

В 2016 году артист, который тогда выступал под псевдонимом Kain Rivers, появился в третьем сезоне шоу "Голос. Дети".

Он попал в команду Потапа и дошел до полуфинала проекта. Через год ORPHY стал полуфиналистом конкурса "Детская Новая волна".

Свои силы певец также пробовал в российской версии талант-шоу на "Первом канале", однако победу там не одержал.

ORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)

В 2018 году ORPHY оказался среди финалистов национального отбора на "Детское Евровидение".

Он выступил с песней "Without Saying Goodbye" и стал фаворитом телеголосования, однако в итоге победа досталась другому участнику.

ORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)

После этого певец сосредоточился на собственном творчестве, начал регулярно выпускать новые треки и снялся в короткометражном музыкальном фильме.

По информации Telegram-канала "Еврофаны", сейчас ORPHY проживает в Чехии.

ORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)

Не первая попытка украинцев в отборе Сан-Марино

ORPHY - далеко не первый украинский исполнитель, который решил воспользоваться возможностью попасть на "Евровидение" через отбор Сан-Марино. В 2025 году аналогичный путь выбрал певец TESLENKO.

Ему удалось дойти до финала конкурса, где во время объявления результатов артист публично напомнил о своем происхождении и воскликнул: "Glory for Ukraine! Слава Украине!"

В итоге представлять Сан-Марино на "Евровидении-2025" поехал Габри Понте, тогда как TESLENKO оказался среди тройки фаворитов национального отбора.