Jerry Heil разнесла запись Нацотбора на "Евровидение": что не так

Суббота 07 февраля 2026 19:31
Jerry Heil разнесла запись Нацотбора на "Евровидение": что не так Jerry Heil раскритиковала запись Нацотбора (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В субботу, 7 февраля, украинцы выбирают представителя на "Евровидение-2026". Среди 10 финалистов на сцену выйдет певица Jerry Heil, которая еще до начала эфира раскритиковала запись.

Что не так с выступлением Jerry Heil, которое увидят зрители, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

Больше интересного: Jerry Heil озвучила реальную стоимость "Евровидения"

Как Jerry Heil раскритиковала запись Нацотбора

Артистка продемонстрирует номер на песню "CATHARTICUS", для которой приготовила особый номер. К постановке были привлечены разные режиссеры. Впрочем, важная задумка не попала в запись.

"Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?" Эти электроприборы - это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса" - поделилась певица.

"Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали. Это было не просто нет, а снова нет. Каждый раз на репетициях команда Нацотбора нам обещала, что потом раскадруют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло", - добавила она.

По словам финалистки, в эфире зрители увидят неполный номер, но тот самый момент она продемонстрирует в соцсетях.

Jerry Heil разнесла запись Нацотбора на &quot;Евровидение&quot;: что не такЗаявление Jerry Heil о номере на Нацотборе (скриншот)

Что известно о Нацотборе на "Евровидение-2026"

За возможность представлять Украину соревнуются 10 финалистов в следующем порядке:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Жюри Нацотбора-2026

  • победительница "Евровидения-2004" Руслана
  • певица Злата Огневич
  • композитор и певец Евгений Филатов
  • генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов
  • режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Как выбрать победителя

Поддержать исполнителя можно будет через опрос в приложении "Дія" или с помощью SMS на номер 7576 с кодом от 1 до 10 - номер участника.

Представителя будут выбирать по результатам голосования и оценкам жюри.

"Евровидение-2026" состоится в Вене 12 и 14 мая, а грандфинал - 16 мая 2026 года.

Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
