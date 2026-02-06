ua en ru
Jerry Heil раскрыла реальную стоимость "Евровидения" для Украины: это более 10 миллионов!

Пятница 06 февраля 2026 10:46
Jerry Heil раскрыла реальную стоимость "Евровидения" для Украины: это более 10 миллионов! Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Участие Украины в "Евровидении-2024" обошлось Jerry Heil и Alyona Alyona, которые представляли страну на международной сцене, в сотни тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Jerry Heil Рамине Эсхакзай.

Во время разговора журналистка поинтересовалась, почему Jerry Heil снова решила попробовать свои силы в конкурсе.

Певица отметила, что практика повторного участия артистов является привычной для многих стран, а в Украине другое восприятие сложилось из-за специфических обстоятельств.

"Этот нарратив сложился в пределах Украины из-за определенных условий", - пояснила артистка.

Она также подчеркнула, что после "Евровидения-2024" команда артистки вкладывала значительные ресурсы в удержание европейской аудитории.

"После того, как со мной уже произошло "Евровидение", мы очень много с командой впахивали на то, чтобы привлечь европейскую аудиторию, удерживать ее", - призналась певица.

Jerry Heil раскрыла реальную стоимость &quot;Евровидения&quot; для Украины: это более 10 миллионов!Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Отдельно Jerry Heil затронула вопрос финансирования конкурсного номера, отметив, что для Украины это особенно сложно из-за войны.

"У других стран это, возможно, работает по-другому. У нас сейчас страна находится в состоянии войны. Очень большая благодарность украинским брендам сегодня, которые к этому приобщаются. И выходят вместе с тобой в промо и финансируют вместе с тобой эти все расходы, потому что это было бы невозможно. Кроме того, на тебе большая социальная ответственность лежит. Ты должна на всех этих интервью, где они избегают политики, говорить о том, что тебя волнует как гражданку государства, на которое напали", - отметила Яна.

На вопрос о конкретных суммах расходов певица ответила откровенно.

"Конечно, определенные средства выделяет Общественное. Но если ты хочешь с конкретным режиссером и вы в этой спешке не успеваете делать этот художественный конкурс. В нашем случае все финансировали практически мы. Все вместе обошлось до 300 тысяч долларов. Мы привлекали, конечно, бренды. Мы бы никогда с этим всем не справились", - сказала исполнительница.

Напомним, в 2024 году номер представительниц Украины поставила режиссер Таню Муиньо.

А уже для Нацотбора-2026 к работе над номером Jerry Heil присоединился французский хореограф Йоан Буржуа, который работал со звездами мирового уровня и большими международными шоу.

Отметим, что 7 мая 2024 года Jerry Heil и alyona alyona выступили под пятым номером, вышли в финал "Евровидения" и в итоге заняли третье место, набрав 453 балла.

